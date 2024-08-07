Коррупция и подделка документов: Верховный Суд подтвердил законность приговора должностному лицу из Хмельницкого

Адвокат должностного лица просил отменить приговор и закрыть уголовное производство в связи с неустановкой достаточных доказательств для доказательства виновности его подзащитного в суде и исчерпанием возможности их получить.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу защитника обвиняемого на приговор Хмельницкого апелляционного суда в отношении заместителя гендиректора ГП «Хмельницкстандартметрология», осужденного за подлог официального документа и коррупционные правонарушения.

Адвокат должностного лица просил кассационную инстанцию ​​отменить приговор и закрыть уголовное производство в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности его подзащитного в суде и исчерпыванием возможности их получить.

По результатам пересмотра приговора апелляционный суд ВС подтвердил его законность, оставив кассационную жалобу без удовлетворения. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

За вироком, у квітні 2020 року до заступника генерального директора ДП «Хмельницькстандартметрологія» звернувся підприємець, щоб з’ясувати перелік документів для зайняття господарською діяльністю з виготовлення і збуту антисептиків. Він відповів, що треба зробити технічні умови на антисептичні засоби для проведення державних санітарно-епідеміологічних експертиз та отримати сертифікат відповідності. ФОП погодився.

За попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою чиновник незаконно виготовив офіційний документ – Технічні умови на «Засоби для рук антисептичні, косметичні», у якому вказав неправдиві відомості про те, що їх розробив технолог, та сказав підприємцю, котрий діяв під контролем правоохоронців, підписати документ за себе й за технолога.

Під час наступних зустрічей заступник генерального директора держпідприємства озвучував суми неправомірної вигоди – за складання та видачу технічних умов, оформлення документів, якими займатимуться підпорядковані працівники, за вплив на медичних експертів, за ухвалення рішення щодо сертифікації та видачі сертифіката відповідності продукції – загалом 30 000 гривень. ФОП, діючи під контролем правоохоронців, погоджувався платити.

Посадовця затримали 14 травня 2020 року під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у сумі 16 000 гривень.

19 вересня 2022 року Хмельницький міськрайонний суд, дійшовши висновку, що у діях правоохоронних органів була провокація, та визнавши ряд доказів недопустимими, ухвалив виправдувальний вирок.

Суд послався на заяву та показання підприємця, що його спонукали до провокації працівники поліції. За його словами, вони змусили пропонувати посадовцю гроші за послуги, хоча насправді він не мав наміру виготовляти антисептичні засоби та з ним зустрічатися.

Прокурор оскаржив вирок до Хмельницького апеляційного суду, просив його скасувати та засудити заступника гендиректора ДП «Хмельницькстандартметрологія» за ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 368 КК України, ч. 2 ст. 369-2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

Колегія суддів ХАС визнала слушними доводи апеляційної скарги прокурора і не погодилася з висновками суду про недопустимість доказів та провокацію органів досудового розслідування на вчинення злочину.

«На думку колегії суддів, наведені обставини свідчать, що протиправна діяльність [обвинуваченого] носила тривалий характер, була обумовлена бажанням отримати неправомірну вигоду особисто для себе за вчинення дій, які суперечать його посадовій інструкції, якою не передбачено отримання ним безпосередньо грошових коштів від замовників, в тому числі і за вплив на інших осіб, що мали діяти в інтересах [підприємця]. Такі дії обвинувачений звик вчиняти, довіряючи [потерпілому], і вони не були вчинені під впливом одноразового тиску, системного умовляння чи шантажу з боку потерпілого», – йдеться у вироку апеляційного суду.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора: скасував виправдувальний вирок, натомість ухвалив новий – визнав посадовця винним у підробленні офіційного документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України), в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України) й у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Колегія суддів призначила йому остаточне покарання у виді 85 000 гривень штрафу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на 2 роки.

З постановою Верховного Суду у справі № 686/16745/20 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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