Неустойка за нарушение обязательств — учитывается ли при налоге на прибыль

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области объяснило, учитываются ли суммы неустоек (штрафов или пени) в случае нарушения правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнения или ненадлежащего выполнения хозяйственного обязательства при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

Объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, которые определены соответствующими положениями НКУ.

Для налогоплательщиков, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета, за последний годовой отчетный период не превышает 40 млн. грн., объект налогообложения может определяться без корректировки финансового результата до налогообложения на все разницы (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет и корректировок, определенных п.п. 140.4.8 п. 140.4 и п.п. 140.5.16 п. 140.5, п. 140.6 ст. 140 НКУ), определенные в соответствии с положениями разд. III НКУ.

Финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму расходов от признанных штрафов, пени, неустоек, возмещения убытков, компенсации неполученного дохода (упущенной выгоды), начисленных в соответствии с гражданским законодательством и гражданско-правовыми договорами, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, в пользу лиц, которые не являются плательщиками налога (кроме физических лиц, которые являются плательщиками налога на доходы физических лиц), и в пользу плательщиков налога, которые облагаются налогом по ставке 0 проц. в соответствии с п. 44 подразд. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ, а также на сумму штрафов, пени, начисленных контролирующими органами и другими органами государственной власти за нарушение требований законодательства.

Следует отметить, что для налогоплательщиков, которые облагались налогом по ставке 0 проц. в соответствии с п. 44 подразд. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ, предусматривалось использование соответствующей налоговой льготы на период до 31 декабря 2021 года.

Согласно п. 3 разд. І Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 07.02.2013 № 73, доходами считается увеличение экономических выгод в виде увеличения активов или уменьшения обязательств, которое приводит к росту собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взносов собственников).

Полученные штрафы, пени, неустойки в соответствии с п. 3.10 разд. ІІІ Методических рекомендаций по заполнению форм финансовой отчетности, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 28.03.2013 № 433, отражаются в составе прочих операционных доходов.

Пунктом 6 Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 16 «Расходы», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.1999 № 318 (далее – НП(С)БУ 16), определено, что расходами отчетного периода признаются либо уменьшение активов, либо увеличение обязательств, которое приводит к уменьшению собственного капитала предприятия (за исключением уменьшения капитала вследствие его изъятия или распределения собственниками), при условии, что эти расходы могут быть достоверно оценены.

Признанные штрафы, пеня, неустойка включаются в прочие операционные расходы (п. 20 НП(С)БУ 16).

«Учитывая указанное, доходы и расходы в виде штрафов, пени, неустоек за нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственного обязательства учитываются при определении финансового результата до налогообложения согласно правилам бухгалтерского учета», - заявили в ГНС.

Наряду с этим, плательщик налога на прибыль, который определяет объект налогообложения путем корректировки финансового результата до налогообложения на разницы, возникающие в соответствии с положениями НКУ, должен увеличить финансовый результат до налогообложения на сумму расходов от признанных штрафов, пени, неустоек, возмещения убытков, компенсации неполученного дохода (упущенной выгоды), начисленных в соответствии с гражданским законодательством и гражданско-правовыми договорами, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, в пользу лиц, которые не являются плательщиками налога (кроме физических лиц, которые являются плательщиками налога на доходы физических лиц), и в пользу плательщиков налога, которые облагаются налогом по ставке 0 проц. в соответствии с п. 44 подразд. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ, а также на сумму штрафов, пени, начисленных контролирующими органами и другими органами государственной власти за нарушение требований законодательства.

