Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами на должность члена ВСП от съезда судей
Этический совет 17 ноября провел заседание, на котором определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей Украины.
График собеседований:
Понедельник, 24 ноября, начало в 11:00
▪️ Бабий Сергей Александрович
▪️ Весельская Татьяна Федоровна
▪️ Глубоченко Сергей Михайлович
Среда, 26 ноября, начало в 11:00
▪️ Спиридонова Татьяна Викторовна
▪️ Капитонов Евгений Николаевич
▪️ Ступак Татьяна Сергеевна
Понедельник, 1 декабря, начало в 11:00
▪️ Чайкина Ольга Владимировна
▪️ Круподеря Дмитрий Александрович
▪️ Прачук Елена Васильевна
Среда, 3 декабря, начало в 11:00
▪️ Мартев Сергей Юрьевич
▪️ Котормус Тарас Игоревич
▪️ Павлив Владимир Романович
Пятница, 5 декабря, начало в 11:00
▪️ Князьков Валерий Владимирович
▪️ Галась Ирина Анатольевна
▪️ Товстоложский Олег Владимирович
Среда, 10 декабря, начало в 11:00
▪️ Сокуренко Лариса Витальевна
▪️ Яворская Наталия Ивановна
▪️ Кицюк Виктория Сергеевна
Четверг, 11 декабря, начало в 11:00
▪️ Капустинский Максим Викторович
▪️ Ткаченко Александр Васильевич
▪️ Николаева Ольга Викторовна
