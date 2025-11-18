Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами на должность члена ВСП от съезда судей

Собеседования будут проходить с 24 ноября по 11 декабря включительно.

Этический совет 17 ноября провел заседание, на котором определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей Украины.

График собеседований:

Понедельник, 24 ноября, начало в 11:00

▪️ Бабий Сергей Александрович

▪️ Весельская Татьяна Федоровна

▪️ Глубоченко Сергей Михайлович

Среда, 26 ноября, начало в 11:00

▪️ Спиридонова Татьяна Викторовна

▪️ Капитонов Евгений Николаевич

▪️ Ступак Татьяна Сергеевна

Понедельник, 1 декабря, начало в 11:00

▪️ Чайкина Ольга Владимировна

▪️ Круподеря Дмитрий Александрович

▪️ Прачук Елена Васильевна

Среда, 3 декабря, начало в 11:00

▪️ Мартев Сергей Юрьевич

▪️ Котормус Тарас Игоревич

▪️ Павлив Владимир Романович

Пятница, 5 декабря, начало в 11:00

▪️ Князьков Валерий Владимирович

▪️ Галась Ирина Анатольевна

▪️ Товстоложский Олег Владимирович

Среда, 10 декабря, начало в 11:00

▪️ Сокуренко Лариса Витальевна

▪️ Яворская Наталия Ивановна

▪️ Кицюк Виктория Сергеевна

Четверг, 11 декабря, начало в 11:00

▪️ Капустинский Максим Викторович

▪️ Ткаченко Александр Васильевич

▪️ Николаева Ольга Викторовна

