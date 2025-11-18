Государство компенсирует украинцам часть стоимости резервных источников электропитания: законодательные инициативы
В период усиленных вызовов для национальной энергетической системы, вызванных внешней агрессией, законодатели предлагают пересмотреть распределение государственных финансов. Зарегистрированный 5 ноября 2025 года проект Закона Украины № 14188 «О внесении изменений в статью 37 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2025 год”» предусматривает переориентацию бюджетных ассигнований на обеспечение граждан и предприятий средствами независимого электроснабжения.
Ключевая идея законопроекта — направить уже заложенные в госбюджете средства с программы «поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги» на компенсацию гражданам и бизнесу стоимости приобретённых резервных источников электропитания: генераторов, портативных электростанций и другого автономного оборудования.
Контекст энергетической уязвимости и бюджетные императивы
В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что после осенне-зимних атак 2024–2025 годов энергетическая система страны находится под постоянной угрозой, а отключения электроэнергии стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов граждан.
Особенно остро это ощутили:
- домохозяйства, вынужденные покупать генераторы и зарядные станции за собственный счёт;
- малый и средний бизнес, работа которого полностью зависит от электроснабжения;
- больницы, школы, детсады, ЦНАПы и другие учреждения, для которых электропитание критически необходимо.
В этой ситуации продолжение финансирования программы национального кешбэка «Сделано в Украине», несмотря на важность поддержки внутреннего рынка, инициаторы законопроекта рассматривают как менее приоритетное по сравнению с обеспечением энергетической автономности населения и бизнеса.
Таким образом, законопроект предлагает перераспределить средства на неотложные нужды, не увеличивая дефицит бюджета.
Содержание законодательного предложения
Как уже отмечалось, проектом Закона предлагается установить новое направление расходов: компенсация гражданам и субъектам хозяйствования стоимости приобретённых резервных источников электроснабжения.
Основными положениями законопроекта являются:
- возможность правительства разработать и утвердить порядок компенсаций;
- расширение перечня оборудования, которое может подлежать возмещению (генераторы, портативные зарядные станции, автономные системы электроснабжения);
- финансовая нейтральность — изменения предусматривают перераспределение существующих ассигнований, а не новые расходы.
Таким образом, законопроект не создаёт дополнительных фискальных рисков, а лишь меняет приоритетность распределения средств.
Правовая основа и согласованность с бюджетным законодательством
Важно, что предлагаемые изменения не требуют корректировки других нормативных актов, поскольку основаны на конституционных нормах (в частности, положениях статьи 95 Конституции Украины) и положениях Бюджетного кодекса, которые позволяют гибкое управление расходами в пределах утверждённого бюджета. Кроме того, изменения касаются лишь распределения функциональных расходов в пределах уже утверждённой суммы.
Уже на этапе регистрации законопроект был направлен в Комитет по вопросам бюджета для доработки с учётом замечаний, с целью уточнения механизма и избежания правовых коллизий.
Варианты реализации компенсационного механизма
Законопроект не определяет конкретный механизм предоставления компенсации, однако анализ аналогичных программ (дотации на генераторы в громадах, «еПоддержка», программы энергоэффективности) позволяет прогнозировать несколько потенциальных форматов:
- частичная компенсация после подачи чеков и подтверждающих документов — наиболее вероятный вариант;
- фиксированные суммы компенсаций в зависимости от типа оборудования;
- грантовая система для малого бизнеса с акцентом на критические сферы — медицину, общественное питание, сферу услуг;
- компенсация в рамках энергетических программ громад (через местные бюджеты) после получения субвенции от государства.
Выбор модели будет влиять на скорость запуска программы и её доступность.
Оценка социально-экономических эффектов
Ожидается, что принятие законопроекта будет иметь ряд положительных эффектов:
* укрепление энергетической устойчивости домохозяйств, учреждений и малого бизнеса;
* снижение социальной напряжённости во время отключений электроэнергии в зимний период;
* предотвращение вынужденных остановок бизнеса, что может уменьшить потери государства в виде недополученных налогов;
* стимулирование ответственного энергопотребления и развитие рынка автономных источников электроэнергии;
* повышение доверия граждан к государственным институтам, поскольку компенсация за необходимое оборудование является ощутимым и конкретным видом поддержки.
В стратегической перспективе это также способствует повышению готовности государства к возможным новым волнам атак на энергетический сектор.
Потенциальные риски и ограничения
Несмотря на очевидные преимущества, законопроект содержит риски, которые следует учесть при разработке правительственного порядка компенсаций, а именно: нагрузка на электронные сервисы, риски злоупотреблений, неравномерный доступ к оформлению компенсации. Кроме того, после запуска программы возможно краткосрочное повышение цен на генераторы и зарядные станции.
Однако качественное нормативное регулирование позволит минимизировать указанные риски.
При условии качественной доработки и оперативного запуска механизма компенсаций этот закон может стать важным инструментом укрепления энергоустойчивости страны в сложный зимний период и повышения социальной защищённости граждан во время войны.
