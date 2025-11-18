Государство компенсирует украинцам часть стоимости резервных источников электропитания: законодательные инициативы

В Раде предлагают осуществить перераспределение бюджетных средств с целью выплаты украинцам компенсаций части стоимости резервных источников электроснабжения.

В период усиленных вызовов для национальной энергетической системы, вызванных внешней агрессией, законодатели предлагают пересмотреть распределение государственных финансов. Зарегистрированный 5 ноября 2025 года проект Закона Украины № 14188 «О внесении изменений в статью 37 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2025 год”» предусматривает переориентацию бюджетных ассигнований на обеспечение граждан и предприятий средствами независимого электроснабжения.

Ключевая идея законопроекта — направить уже заложенные в госбюджете средства с программы «поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги» на компенсацию гражданам и бизнесу стоимости приобретённых резервных источников электропитания: генераторов, портативных электростанций и другого автономного оборудования.

Контекст энергетической уязвимости и бюджетные императивы

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что после осенне-зимних атак 2024–2025 годов энергетическая система страны находится под постоянной угрозой, а отключения электроэнергии стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов граждан.

Особенно остро это ощутили:

- домохозяйства, вынужденные покупать генераторы и зарядные станции за собственный счёт;

- малый и средний бизнес, работа которого полностью зависит от электроснабжения;

- больницы, школы, детсады, ЦНАПы и другие учреждения, для которых электропитание критически необходимо.

В этой ситуации продолжение финансирования программы национального кешбэка «Сделано в Украине», несмотря на важность поддержки внутреннего рынка, инициаторы законопроекта рассматривают как менее приоритетное по сравнению с обеспечением энергетической автономности населения и бизнеса.

Таким образом, законопроект предлагает перераспределить средства на неотложные нужды, не увеличивая дефицит бюджета.

Содержание законодательного предложения

Как уже отмечалось, проектом Закона предлагается установить новое направление расходов: компенсация гражданам и субъектам хозяйствования стоимости приобретённых резервных источников электроснабжения.

Основными положениями законопроекта являются:

- возможность правительства разработать и утвердить порядок компенсаций;

- расширение перечня оборудования, которое может подлежать возмещению (генераторы, портативные зарядные станции, автономные системы электроснабжения);

- финансовая нейтральность — изменения предусматривают перераспределение существующих ассигнований, а не новые расходы.

Таким образом, законопроект не создаёт дополнительных фискальных рисков, а лишь меняет приоритетность распределения средств.

Правовая основа и согласованность с бюджетным законодательством

Важно, что предлагаемые изменения не требуют корректировки других нормативных актов, поскольку основаны на конституционных нормах (в частности, положениях статьи 95 Конституции Украины) и положениях Бюджетного кодекса, которые позволяют гибкое управление расходами в пределах утверждённого бюджета. Кроме того, изменения касаются лишь распределения функциональных расходов в пределах уже утверждённой суммы.

Уже на этапе регистрации законопроект был направлен в Комитет по вопросам бюджета для доработки с учётом замечаний, с целью уточнения механизма и избежания правовых коллизий.

Варианты реализации компенсационного механизма

Законопроект не определяет конкретный механизм предоставления компенсации, однако анализ аналогичных программ (дотации на генераторы в громадах, «еПоддержка», программы энергоэффективности) позволяет прогнозировать несколько потенциальных форматов:

частичная компенсация после подачи чеков и подтверждающих документов — наиболее вероятный вариант; фиксированные суммы компенсаций в зависимости от типа оборудования; грантовая система для малого бизнеса с акцентом на критические сферы — медицину, общественное питание, сферу услуг; компенсация в рамках энергетических программ громад (через местные бюджеты) после получения субвенции от государства.

Выбор модели будет влиять на скорость запуска программы и её доступность.

Оценка социально-экономических эффектов

Ожидается, что принятие законопроекта будет иметь ряд положительных эффектов:

* укрепление энергетической устойчивости домохозяйств, учреждений и малого бизнеса;

* снижение социальной напряжённости во время отключений электроэнергии в зимний период;

* предотвращение вынужденных остановок бизнеса, что может уменьшить потери государства в виде недополученных налогов;

* стимулирование ответственного энергопотребления и развитие рынка автономных источников электроэнергии;

* повышение доверия граждан к государственным институтам, поскольку компенсация за необходимое оборудование является ощутимым и конкретным видом поддержки.

В стратегической перспективе это также способствует повышению готовности государства к возможным новым волнам атак на энергетический сектор.

Потенциальные риски и ограничения

Несмотря на очевидные преимущества, законопроект содержит риски, которые следует учесть при разработке правительственного порядка компенсаций, а именно: нагрузка на электронные сервисы, риски злоупотреблений, неравномерный доступ к оформлению компенсации. Кроме того, после запуска программы возможно краткосрочное повышение цен на генераторы и зарядные станции.

Однако качественное нормативное регулирование позволит минимизировать указанные риски.

При условии качественной доработки и оперативного запуска механизма компенсаций этот закон может стать важным инструментом укрепления энергоустойчивости страны в сложный зимний период и повышения социальной защищённости граждан во время войны.

Автор Ольга Вышивана

