Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Институт признания активов необоснованными и их взыскания в доход государства остается новым для Украины, и его применение сопровождается многочисленными правовыми вызовами. Об этом во время XII Конференции по уголовному праву и процессу рассказал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгений Петров.

По его словам, на сегодняшний день регулирование этого института содержится лишь в трех статьях Гражданского процессуального кодекса Украины, а практических наработок пока немного. «Этот институт уже применяется в некоторых странах мира, поэтому нам целесообразно учитывать их опыт, в том числе при рекодификации Гражданского кодекса», — отметил судья.

В настоящее время в Кассационном гражданском суде Верховного Суда находится 16 дел о взыскании необоснованных активов. Шесть дел уже рассмотрено: в четырех решениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставили без изменений, два решения изменили. Изменения касались солидарной ответственности и размера активов. Несколько дел оставили без открытия производства из-за необоснованности кассационных жалоб, другие вернули из-за процессуальных недостатков.

Евгений Петров отдельно обратил внимание на проблемы применения права, в частности на попытки возложить на ответчика обязанность доказывать законность приобретения активов, а на истца — не доказывать их незаконность. «Презумпция необоснованности активов не может искажать презумпцию права собственности», — подчеркнул судья. Он добавил, что сбор доказательств о незаконном приобретении активов должен осуществлять орган государственной власти с соответствующими полномочиями.

Судья также объяснил подход Верховного Суда к доказательствам: в гражданских делах невозможно использовать материалы негласных следственных и розыскных действий (НСД) как прямые доказательства, а мониторинг образа жизни допустим только в отношении специальных субъектов, определенных законом, например должностных лиц, обязанных декларировать доходы.

Евгений Петров подчеркнул, что суды изучают международную практику, в частности решения ЕСПЧ, которые подтверждают, что взыскание необоснованных активов не нарушает права собственности. «Гражданская конфискация в Украине должна основываться на доказательствах и соблюдении процессуальных норм», — добавил он.

Судья отметил, что законодатели могут улучшать регулирование института, ориентируясь на судебную практику, однако фрагментарные изменения проблему не решают. Он подчеркнул важность обсуждений между судьями Верховного Суда и ВАКС, а также адвокатами, касающихся способов доказательства, способов защиты и определения участия других лиц в таких делах.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.