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У Вінниці жінка зарізала чоловіка, який її жорстоко побив: що вирішив суд

16:54, 7 серпня 2024
На ґрунті тривалих неприязних стосунків, між чоловіком і дружиною виник конфлікт, що згодом переріс у бійку, під час якої чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, а після цього вона його зарізала.
У Вінниці жінка зарізала чоловіка, який її жорстоко побив: що вирішив суд
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Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок жінці, яка вбила свого чоловіка.

Судом встановлено, що обвинувачена неодноразово піддавалась домашньому насильству зі сторони чоловіка, за що останній притягувався до адміністративної відповідальності.

Так, 19.08.2023 обвинувачена повернулася до квартири, де проживала спільно з чоловіком. На ґрунті тривалих неприязних стосунків, між чоловіком і дружиною виник конфлікт, що згодом переріс у бійку, під час якої чоловік наніс дружині тілесні ушкодження.

Отримавши тілесні ушкодження, обвинувачена нанесла кухонним ножем один удар в ділянку лівого плеча та один удар в ділянку грудної клітини ліворуч. Від вказаних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

Після вчинення умисного вбивства обвинувачена пішла до сусідів та попросила викликати поліцію.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена вину в інкримінованих їй діяннях визнала частково.

За результатами судового розгляду суд визнав винною жінку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

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