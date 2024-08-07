В Киеве мужчина обманул военных и их родных на 600 000 грн, предлагая дроны, тепловизоры и аптечки

В настоящее время установлены 19 потерпевших, которых обманул злоумышленник.

В Киеве стражи порядка сообщили о подозрении в мошенничестве 26-летнему жителю города, который через сеть Интернет продавал несуществующие товары для военных.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, злоумышленник в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой присылал покупателям в подтверждение того, что он действительно что-нибудь отправил.

«В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки.

После отправки такой посылки псевдоволонтер переставал выходить на связь с покупателями», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, выдавая себя за якобы находящегося в зоне боевых действий военнослужащего, злоумышленник собирал деньги на ремонт автомобиля.

В настоящее время установлено 19 потерпевших, которых псевдоволонтер обманул на 600 000 гривен.

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