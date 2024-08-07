Євросоюз надав Україні вже 108 млрд євро допомоги, — Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна від країн Європейського союзу (ЄС) отримала вже 108 млрд євро допомоги. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній).
«ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро», - розповіла вона.
Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і «ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно».
Раніше Рада ЄC схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
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