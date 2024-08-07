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Євросоюз надав Україні вже 108 млрд євро допомоги, — Урсула фон дер Ляєн

15:42, 7 серпня 2024
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що «ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно».
Євросоюз надав Україні вже 108 млрд євро допомоги, — Урсула фон дер Ляєн
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна від країн Європейського союзу (ЄС) отримала вже 108 млрд євро допомоги. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній).

«ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро», - розповіла вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і «ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно».

Раніше Рада ЄC схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

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