Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник

15:48, 7 августа 2024
Андрея Пасечника, который является государственным служащим в командировке, поддержало большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей.
Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник
Источник фото - ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 7 августа 2024 года определилась с председателем ВККС.

Впервые в истории ВККС председателем Комиссии избран госслужащий, находящийся во временной командировке в состав ВККС.

Отметим, что всего кандидатов на должность главы ВККС 7 августа было двое:

Пасечник Андрей Владимирович – адвокат, после победы в отборе на должность члена ВККС в 2023 году был откомандирован в состав ВККС. На момент назначения на должность члена ВККС Андрей Пасечник занимал должность руководителя Управления по проведению полных проверок НАПК.

Гацелюк Виталий Александрович – до назначения на должность члена ВККС в 2023 году занимался реализацией проектов ОБСЕ в Украине.

По итогам голосования результаты распределились следующим образом:

Андрей Пасечник – 9 голосов «за»

Виталий Гацелюк – 6 голосов «за»

Согласно правилам, для избрания на должность главы ВККС кандидат должен был получить минимум 9 голосов своих коллег.

Отметим, что и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, являвшийся кандидатом на должность председателя ВККС во время прошлых попыток избрания председателя Комиссии, на этот раз отказался от выдвижения своей кандидатуры.

Также следует отметить, что в случае, если на должность председателя Комиссии будет назначен не судья или судья в отставке, заместителем председателя Комиссии должен быть представитель судейского корпуса.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, чем закончилась предыдущая попытка членов ВККС избрать председателя Комиссии.

 Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник

Андрея Пасечника, который является государственным служащим в командировке, поддержало большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Суды отменяют большинство штрафов ТЦК, поскольку они наложены по несуществующей на момент нарушения норме

65% штрафов отменили, потому что ТЦК наложило их по норме КУоАП, которой не было в Кодексе на момент правонарушения.

Члены ОСМЭ получат доступ к информации с ограниченным доступом, смогут иметь официальных помощников и будут финансироваться из-за границы

В Верховной Раде предлагают расширить полномочия Общественного совета международных экспертов и увеличить время на подготовку к собеседованиям с кандидатами на должности судей ВАКС.

До 25 лет мобилизовать не будут, а кого успели мобилизовать – уволят в запас – Верховной Раде рекомендовали принять закон

Благодаря публикациям «Судебно-юридической газеты» относительно случаев мобилизации мужчин до 25 лет из-за коллизии в законе, Верховная Рада рассмотрит комплексный законопроект, решающий эту проблему.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді