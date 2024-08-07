Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник

Андрея Пасечника, который является государственным служащим в командировке, поддержало большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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Высшая квалификационная комиссия судей 7 августа 2024 года определилась с председателем ВККС.

Впервые в истории ВККС председателем Комиссии избран госслужащий, находящийся во временной командировке в состав ВККС.

Отметим, что всего кандидатов на должность главы ВККС 7 августа было двое:

Пасечник Андрей Владимирович – адвокат, после победы в отборе на должность члена ВККС в 2023 году был откомандирован в состав ВККС. На момент назначения на должность члена ВККС Андрей Пасечник занимал должность руководителя Управления по проведению полных проверок НАПК.

Гацелюк Виталий Александрович – до назначения на должность члена ВККС в 2023 году занимался реализацией проектов ОБСЕ в Украине.

По итогам голосования результаты распределились следующим образом:

Андрей Пасечник – 9 голосов «за»

Виталий Гацелюк – 6 голосов «за»

Согласно правилам, для избрания на должность главы ВККС кандидат должен был получить минимум 9 голосов своих коллег.

Отметим, что и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, являвшийся кандидатом на должность председателя ВККС во время прошлых попыток избрания председателя Комиссии, на этот раз отказался от выдвижения своей кандидатуры.

Также следует отметить, что в случае, если на должность председателя Комиссии будет назначен не судья или судья в отставке, заместителем председателя Комиссии должен быть представитель судейского корпуса.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, чем закончилась предыдущая попытка членов ВККС избрать председателя Комиссии.

Автор Вячеслав Хрипун

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