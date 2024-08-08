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Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

15:32, 8 августа 2024
Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.
Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 8 августа 2024 года избрала на должность заместителя председателя ВККС судью Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна.

После нескольких неудачных попыток избрать заместителя председателя Комиссии 7 августа, уже 8 августа Алексей Омельян оказался единственным кандидатом на должность заместителя председателя Комиссии.

Напомним, что согласно закону, в случае, если председателем ВККС избран не судья или судья в отставке, то заместителем председателя Комиссии должен быть обязательно избран представитель судейского корпуса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа главой ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.

В итоге большинство членов Комиссии, даже те, кто 7 августа не поддержали Алексея Омельяна, все же проголосовали за него.

Голоса распределились следующим образом:

Омельян Алексей Сергеевич – 12 голосов «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 3

Отметим, что хотя Алексей Омельян и является «кадровым» судьей, он имеет достаточно специфическую биографию как для судьи.

В 2011-2012 годах Алексей Омельян работал дисциплинарным инспектором в Секретариате ВККС. С 2012 года – судья Хозяйственного суда Житомирской области.

Впрочем, после назначения на должность судьи бессрочно в 2019 году, кандидат фактически не осуществлял полномочий судьи – сначала Алексей Омельян находился в командировке в Национальной школе судей, а затем, учитывая семейное положение, взял отпуск по уходу за ребенком.

С апреля 2022 по 2023 год Алексей Омельян служил в Государственной пограничной службе. Являлся начальником группы отделения обеспечения международного сотрудничества Администрации Государственной пограничной службы. После назначения на должность члена ВККС в 2023 году Алексей Омельян демобилизовался со службы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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