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Facebook позволит владельцам профессиональных аккаунтов избежать ограничений, если они пройдут обучение

15:46, 8 августа 2024
Facebook предлагает второй шанс тем, кто впервые нарушил его Стандарт сообщества.
Facebook позволит владельцам профессиональных аккаунтов избежать ограничений, если они пройдут обучение
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Компания Meta внесла изменения в правила пользования соцсетью Facebook, которые позволят владельцам профессиональных аккаунтов избегать блокировки за первое нарушение из-за незнания или непонимания правил. Об этом сообщила Meta.

«Мы знаем, что все совершают ошибки. Вот почему мы внедряем нововведение, ориентированное на обучение, а не наказание за первое нарушение стандартов сообщества в Facebook. Начиная с пользователей профессиональных учетных записей, эта новая политика будет способствовать тому, чтобы люди учились на своих ошибках, а не немедленно получали официальное предупреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если владелец профессионального аккаунта впервые получает уведомление о нарушении Стандартов сообщества Facebook, он также получит информацию о возможности ознакомиться с нарушенным правилом. После прохождения этой учебы первое предупреждение можно будет отменить.

Однако если этот пользователь совершит еще одно нарушение в течение года, возможность удаления предупреждения путем обучения больше не будет доступна.

Повторные нарушения могут привести к уменьшению охвата и ограничению возможностей монетизации для профессионального аккаунта.

При этом Meta отметила, что эти изменения не будут применяться к нарушениям, связанным с запрещенным контентом, таким как публикации о сексуальной эксплуатации, продаже наркотиков или продвижении опасных организаций и лиц.

Прогнозируется, что в ближайшие месяцы эти нововведения будут внедрены также для пользователей обычных аккаунтов в Facebook.

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