Через Резерв+ за границей обновили свои данные 88 тысяч граждан

Екатерина Черногоренко отметила, что около 3,3 миллиона украинцев обновили данные через приложение Резерв+.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что около 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом. Об этом она сказала в комментарии «УП».

Она отметила, что на 6 августа около 3,3 миллиона пользователей обновили данные через приложение «Резерв+».

«Среди них – ориентировочно 88 тысяч граждан – за границей. Еще 1,83 миллиона обновили данные через ЦНАП и почти 620 тысяч – через ТЦК», – сообщила Екатерина Черногоренко.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.

Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.

Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.

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