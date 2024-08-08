Практика судов
  1. В Украине

Через Резерв+ за границей обновили свои данные 88 тысяч граждан

15:22, 8 августа 2024
Екатерина Черногоренко отметила, что около 3,3 миллиона украинцев обновили данные через приложение Резерв+.
Через Резерв+ за границей обновили свои данные 88 тысяч граждан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что около 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом. Об этом она сказала в комментарии «УП».

Она отметила, что на 6 августа около 3,3 миллиона пользователей обновили данные через приложение «Резерв+».

«Среди них – ориентировочно 88 тысяч граждан – за границей. Еще 1,83 миллиона обновили данные через ЦНАП и почти 620 тысяч – через ТЦК», – сообщила Екатерина Черногоренко.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ стал доступным статус бронирования.

Также в Минобороны ответили, будут ли у Резерв+ электронные повестки.

Кроме того, в случае женитьбы или рождения ребенка нужно лично идти в ТЦК – сообщить через Резерв+ пока невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.

Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Электронные рапорты будут в Армии+ – Владимир Зеленский презентовал новое приложение

Электронные рапорты заработали в приложении Армия+.

Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України