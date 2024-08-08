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Через Резерв+ за кордоном оновили свої дані 88 тисяч громадян

15:22, 8 серпня 2024
Катерина Черногоренко зазначила, що загалом близько 3,3 мільйона українців оновили дані через застосунок Резерв+.
Через Резерв+ за кордоном оновили свої дані 88 тисяч громадян
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що близько 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном. Про це вона сказала в коментарі «УП».

Вона зазначила, що станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок «Резерв+».

«Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК», - повідомила Катерина Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що у Резерв+ став доступним статус бронювання.

Також у Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки.

Крім того, у разі одруження чи народження дитини потрібно особисто йти до ТЦК – повідомити через Резерв+ поки неможливо.

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