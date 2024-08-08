Південна Корея використовуватиме підручники з ШІ у «класах майбутнього»

Підручники з ШІ запровадять для таких предметів, як математика, англійська мова, інформатика та корейська мова.

Фото: asia.nikkei.com

У 2025 році в Південній Кореї планують запровадити підручники зі штучним інтелектом у «класах майбутнього». Ці цифрові підручники зможуть оцінювати рівень читання та адаптувати зміст під конкретного учня, повідомляє nikkei.com.

Розробляють книги місцеві технологічні гіганти, такі як LG та Samsung.

З минулого року LG вже створює «класи майбутнього» у 18 школах по всій Південній Кореї. Вони оснащені цифровими дошками, підключеними до робітів CLOi з ШІ. Роботи відповідають на запитання учнів та виконують завдання, наприклад, можуть відтворювати музику.

У червні міністерство освіти Південної Кореї представило «План просування цифрових підручників зі штучним інтелектом». Він спрямований на просування зусиль із цифрової трансформації у сфері освіти.

Починаючи з наступного року, підручники з ШІ запровадять для таких предметів, як математика, англійська мова, інформатика та корейська мова.

У 2028 році вони охоплюватимуть корейську мову, суспільствознавство, історію, природничі науки та технології. За словами авторів ідеї, це закладе основу для персоналізованого навчання.

Крім того, у підручниках будуть доступні субтитри та багатомовні переклади.

«Вчителі відіграватимуть вирішальну роль у використанні цифрових підручників на основі ШІ шляхом розробки ефективних методів навчання у класі», - заявив заступник прем'єр-міністра та міністр освіти Лі Джу Хо.

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