Южная Корея будет использовать учебники с ИИ в «классах будущего»

ИИ-учебники введут для таких предметов, как математика, английский язык, информатика и корейский язык.

Фото: asia.nikkei.com

В 2025 году в Южной Кореи планируют внедрить учебники с искусственным интеллектом в «классах будущего». Эти цифровые учебники смогут оценивать уровень чтения и адаптировать содержание под конкретного ученика, передает nikkei.com.

Разрабатывают книги местные технологические гиганты, такие как LG и Samsung.

С прошлого года LG уже создает «классы будущего» в 18 школах по всей Южной Корее. Они оснащены цифровыми досками, подключенными к роботам CLOi с ИИ. Роботы отвечают на вопросы учеников и выполняют задания, например, могут воспроизводить музыку.

В июне министерство образования Южной Кореи представило «План продвижения цифровых учебников с искусственным интеллектом». Он направлен на продвижение усилий по цифровой трансформации в сфере образования.

Начиная со следующего года, ИИ-учебники введут для таких предметов, как математика, английский язык, информатика и корейский язык.

В 2028 году они будут охватывать корейский язык, обществознание, историю, естественные науки и технологии. По словам авторов идеи, это заложит основу для персонализированного обучения.

Кроме того, в учебниках будут доступны субтитры и многоязычные переводы.

«Учителя будут играть решающую роль в использовании цифровых учебников на основе ИИ путём разработки эффективных методов обучения в классе», - заявил заместитель премьер-министра и министр образования Ли Джу Хо.

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