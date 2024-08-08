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Южная Корея будет использовать учебники с ИИ в «классах будущего»

15:07, 8 августа 2024
ИИ-учебники введут для таких предметов, как математика, английский язык, информатика и корейский язык.
Южная Корея будет использовать учебники с ИИ в «классах будущего»
Фото: asia.nikkei.com
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В 2025 году в Южной Кореи планируют внедрить учебники с искусственным интеллектом в «классах будущего». Эти цифровые учебники смогут оценивать уровень чтения и адаптировать содержание под конкретного ученика, передает nikkei.com.

Разрабатывают книги местные технологические гиганты, такие как LG и Samsung.

С прошлого года LG уже создает «классы будущего» в 18 школах по всей Южной Корее. Они оснащены цифровыми досками, подключенными к роботам CLOi с ИИ. Роботы отвечают на вопросы учеников и выполняют задания, например, могут воспроизводить музыку.

В июне министерство образования Южной Кореи представило «План продвижения цифровых учебников с искусственным интеллектом». Он направлен на продвижение усилий по цифровой трансформации в сфере образования.

Начиная со следующего года, ИИ-учебники введут для таких предметов, как математика, английский язык, информатика и корейский язык.

В 2028 году они будут охватывать корейский язык, обществознание, историю, естественные науки и технологии. По словам авторов идеи, это заложит основу для персонализированного обучения.

Кроме того, в учебниках будут доступны субтитры и многоязычные переводы.

 «Учителя будут играть решающую роль в использовании цифровых учебников на основе ИИ путём разработки эффективных методов обучения в классе», - заявил заместитель премьер-министра и министр образования Ли Джу Хо.

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