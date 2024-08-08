Закрытие банковского счета при ликвидации ФЛП: правила и сроки

Информационный файл о прекращении налогоплательщика формируется программным обеспечением ГНС и направляется в банк, другое финансовое учреждение, небанковское поставщика платежных услуг/эмитента электронных денег, в которых открыт счет/электронный кошелек налогоплательщика.

Налоговая служба объясняет, какие правила и сроки закрытия банковского счета при ликвидации ФЛП.

Отмечается, что процедуры государственной регистрации и прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей регулируются Законом Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон №755).

Физическое лицо – предприниматель лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом.

Контролирующие органы получают сведения из ЕГР о государственной регистрации и других регистрационных действиях в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами контролирующих органов (ст. 13 Закона №755).

Відповідно до ст. 67 ПКУ та ст. 5 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставою для зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб – підприємців є отримання з ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Встановлено, що банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки/електронні гаманці, передбачені законодавством України, зокрема, платникам податків – фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік в контролюючих органах.

Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку / електронного гаманця платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця, у порядку, встановленому наказом Мінфіну від 18.08.2015 №721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів» (далі – Порядок №721).

Згідно з п. 9 роз. ІІ Порядку №721, якщо після припинення (зняття з обліку) платника податків залишились незакритими його рахунки/електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей (крім рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, або відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм зокрема відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та дані щодо зняття з обліку таких платників податків у контролюючому органі.

Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків формується програмним забезпеченням ДПС та надсилається до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей, у яких відкрито рахунок/електронний гаманець платника податків. Формат інформаційного файла (функціональний підтип файла U) наведено в додатку 1 до Порядку (п. 4 роз. V Порядку №721).

Такий файл формується та надсилається в автоматичному режимі засобами інформаційно-комунікаційної систем ДПС протягом доби після надходження відомостей з ЄДР щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

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