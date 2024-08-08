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ЕС относительно событий в Курской области: Украина имеет право на самооборону и наносить удары по рф на ее территории

14:50, 8 августа 2024
В Брюсселе прокомментировал последние сообщения о боевых действиях украинской стороны на территории Курской области рф.
ЕС относительно событий в Курской области: Украина имеет право на самооборону и наносить удары по рф на ее территории
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Пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано комментируя последние сообщения о боевых действиях украинской стороны на территории Курской области рф заявил, что Киев имеет право на самооборону, и это право включает в себя также нанесение ударов по противнику на его территории, передает «Интерфакс-Украина».

 «Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, и это право на самооборону включает в себя также нанесение ударов по противнику на его территории», - сказал он, но подчеркнул, что ЕС не комментирует развитие событий на поле боя, потому что у них не участвует.

Стано также добавил, что ЕС «полностью поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и суверенитета, а также по отражению и борьбе с незаконной агрессией со стороны россии».

«Наша позиция изложена в ряде выводов Европейского совета, и эта позиция не меняется с февраля 2022: это полная поддержка Украины в ее законной самообороне от агрессии, и наша поддержка охватывает политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь, и это остается неизменным, что было подтверждено совсем недавно на июньском Европейском совете», - сказал чиновник.

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