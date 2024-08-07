Украина имеет право защищаться, — в ЕС о событиях в Курской области рф

ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии – заявил спикер Европейской комиссии.

Спикер Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано комментируя события в Курской области рф заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по территории россии. Об этом он сказал в комментарии «Общественному».

Стано отметил, что согласно международному праву, Украина «имеет законное право защищаться, в частности, нанося удары по агрессору на его территории».

«ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», – добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее СМИ соообщали, что ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области.

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