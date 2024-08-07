Україна має право захищатись, — у ЄС про події в Курській області рф

ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії – заявив речник Європейської комісії.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано коментуючи подій у Курській області росії заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по території рф. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

Стано зазначив, що згідно з міжнародним правом, Україна «має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території».

«ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності», – додав речник Єврокомісії.

Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області.

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