ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области, — СМИ

Генштаб ВСУ и официальные лица Украины эту информацию никак не комментируют.

В сети распространяют информацию о прорыве границы и боях в Курской области. Утверждается, что на территорию Курской области зашли украинские военные с техникой. Генштаб ВСУ эти события не комментирует. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что потерян контроль над по меньшей мере четырьмя населенными пунктами, речь идет о Дарьино, Гоголевке, Гончаровке, Свердликово.

Также заявляется, что ВСУ зашли в 11 населенных пунктов Курской области и вглубь 15 км.

Кроме того, есть информация, что с российской стороны есть потери в технике и живой силе.

По данным украинских журналистов, враг планировал атаковать Сумщину по принципу Волчанска в августе и уже накопили живую силу для удара, но им помешали события в Курской области.

В настоящее время неизвестно, что именно происходит в Курской области.

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