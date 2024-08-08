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ЄС щодо подій у Курській області: Україна має право на самооборону і наносити удари по рф на її території

14:50, 8 серпня 2024
У Брюсселі прокоментував останні повідомлення про бойові дії української сторони на території Курської області рф.
ЄС щодо подій у Курській області: Україна має право на самооборону і наносити удари по рф на її території
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Прессекретар високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано коментуючи останні повідомлення про бойові дії української сторони на території Курської області рф заявив, що Київ має право на самооборону, і це право містить у собі також нанесення ударів по супротивнику на його території, передає «Інтерфакс-Україна».

 «Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону, і це право на самооборону містить у собі також нанесення ударів по супротивнику на його території», - сказав він, але наголосив, що ЄС не коментує розвиток подій на полі бою, бо в них не бере участі.

Стано також додав, що ЄС «повністю підтримує зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності та суверенітету, а також щодо відбиття і боротьби з незаконною агресією з боку росії».

«Наша позиція викладена в низці висновків Європейської ради, і ця позиція не змінюється з лютого 2022 року: це повна підтримка України в її законній самообороні від агресії, і наша підтримка охоплює політичну, фінансову, гуманітарну, дипломатичну й військову допомогу, і це залишається незмінним, що було підтверджено зовсім нещодавно на червневій Європейській раді», - сказав посадовець.  

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