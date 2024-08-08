Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Судьям, работающим на территориях активных боевых действий, а также работающим на территориях возможных боевых действий, предлагают установить доплаты. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.
Напомним, ранее Совет судей Украины сообщил о необходимости повышения размера судейского вознаграждения, особенно для судей судов первой инстанции.
Как отметил на совещании 30 июля с участием народных депутатов, Министерства финансов и Национального агентства по вопросам государственной службы, председатель ССУ Богдан Монич, размер судейского вознаграждения является «замороженным» с 2019 года. «Учитывая сложность финансирования потребностей государства в условиях войны, первым шагом могло бы быть введение дополнительных коэффициентов к должностным окладам для судей, осуществляющих правосудие в прифронтовых регионах, таких как Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская и другие области Украины , подпадающих под такое определение», - предложил глава ССУ.
8 августа Комитет поручил подкомитету и рабочей группе подготовить соответствующий законопроект для регистрации.
Конкретные размеры доплаты пока не известны.
Впрочем, как отмечает Денис Маслов, средства будут изыскивать за счет сверхплановых поступлений от судебного сбора. Напомним, что судебный сбор уплачивается при подаче процессуальных документов в суд.
Также напомним, что бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что для расчета окладов судей останется замороженный прожиточный минимум в 2102 грн. Таким образом, должностные оклады в местных судах («голый» оклад судьи местного суда без надбавок и доплат составляет 63 тысячи грн) значительно ниже, чем в некоторых органах исполнительной власти.
Вместе с тем оклады были повышены в ВККС и Высшем совете правосудия.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по данным «дашборда» Министерства финансов, в июне 2024 года средняя зарплата руководства государственных органов составляла:
Если брать ранг ниже, то руководитель структурного подразделения за июнь 2024 г. в среднем получил:
Обслуживающий персонал за июнь 2024 получил:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) за май 2024 составила 233,5 тысячи грн.
Автор: Наталья Мамченко
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