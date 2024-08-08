Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Судьям, работающим на территориях активных боевых действий, а также работающим на территориях возможных боевых действий, предлагают установить доплаты. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.

Напомним, ранее Совет судей Украины сообщил о необходимости повышения размера судейского вознаграждения, особенно для судей судов первой инстанции.

Как отметил на совещании 30 июля с участием народных депутатов, Министерства финансов и Национального агентства по вопросам государственной службы, председатель ССУ Богдан Монич, размер судейского вознаграждения является «замороженным» с 2019 года. «Учитывая сложность финансирования потребностей государства в условиях войны, первым шагом могло бы быть введение дополнительных коэффициентов к должностным окладам для судей, осуществляющих правосудие в прифронтовых регионах, таких как Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская и другие области Украины , подпадающих под такое определение», - предложил глава ССУ.

8 августа Комитет поручил подкомитету и рабочей группе подготовить соответствующий законопроект для регистрации.

Конкретные размеры доплаты пока не известны.

Впрочем, как отмечает Денис Маслов, средства будут изыскивать за счет сверхплановых поступлений от судебного сбора. Напомним, что судебный сбор уплачивается при подаче процессуальных документов в суд.

Также напомним, что бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что для расчета окладов судей останется замороженный прожиточный минимум в 2102 грн. Таким образом, должностные оклады в местных судах («голый» оклад судьи местного суда без надбавок и доплат составляет 63 тысячи грн) значительно ниже, чем в некоторых органах исполнительной власти.

Вместе с тем оклады были повышены в ВККС и Высшем совете правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по данным «дашборда» Министерства финансов, в июне 2024 года средняя зарплата руководства государственных органов составляла:

в Высшей квалификационной комиссии судей – 239,2 тысячи грн.

в Высшем совете правосудия – 236 тысяч грн.

в Счетной палате Украины – 238,3 тысяч грн.

в Верховном Суде – 231,4 тысячи грн

в Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета – 226,1 тысячи грн.

Центральной избирательной комиссии – 224,2 тысячи гривен,

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 179,9 тысяч грн.

Национальном агентстве по предотвращению коррупции – 176,6 тысяч грн.

Если брать ранг ниже, то руководитель структурного подразделения за июнь 2024 г. в среднем получил:

в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 129 тысяч грн,

в Минфине – 105,3 тысячи грн,

в Министерстве цифровой трансформации – 102,9 тысячи гривен,

в Высшем совете правосудия – 96,5 тысячи грн.

в Высшей квалификационной комиссии судей – 86,8 тысяч гривен

в Верховном Суде – 81,9 тысячи грн.

в Высшем антикоррупционном суде – 78,3 тысячи грн,

в Счетной палате – 89,6 тысяч грн.,

в Госуправлении делами – 88,2 тысяч гривен и т.д.

Обслуживающий персонал за июнь 2024 получил:

в Государственной экологической инспекции – 92 тысяч грн.

в Высшем антикоррупционном суде – 60,7 тысяч грн.

в Высшем совете правосудия – 52,6 тысяч гривен

в АМКУ – 55,7 тысяч гривен и т.д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) за май 2024 составила 233,5 тысячи грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.