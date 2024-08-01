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Размер судейского вознаграждения необходимо повысить, хотя бы в прифронтовых областях – Совет судей Украины

11:19, 1 августа 2024
Особенно в повышении размера судейского вознаграждения нуждаются судьи судов первой инстанции.
Размер судейского вознаграждения необходимо повысить, хотя бы в прифронтовых областях – Совет судей Украины
Источник фото - РСУ
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Совет судей Украины сообщил о необходимости повышения размера судейского вознаграждения, особенно для судей судов первой инстанции.

Как отметил на совещании 30 июля с участием народных депутатов, Министерства финансов и Национального агентства по вопросам государственной службы, председатель Совета судей Богдан Монич, размер судейского вознаграждения является «замороженным» с 2019 года.

Напомним, как сообщала "Судебно-юридическая газета", Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что размер прожиточного минимума для расчета окладов судей в следующем году также изменен не будет.

То есть, размер прожиточного минимума для расчета окладов судей останется на том же «замороженном» уровне – 2102 грн.

В то же время, «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2024 год составляет уже 3028 грн.

«Учитывая сложность финансирования потребностей государства в условиях войны, первым шагом могло бы стать введение дополнительных коэффициентов к должностным окладам для судей, осуществляющих правосудие в прифронтовых регионах, таких как Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская и другие области Украины, которые подпадают под такое определение", - предложил глава Совета судей.

Отметим, что в ВККС, парламенте и Совете судей ранее сообщали, что не слишком высокий, по состоянию на 2024 год, уровень судейского вознаграждения судей судов первой инстанции (около 63 тыс. гривен) фактически препятствует проведению качественных отборов и конкурсов на должности судей, поскольку размер судейского вознаграждения уже не привлекает высококвалифицированных юристов.

Автор Вячеслав Хрипун

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