Розмір суддівської винагороди необхідно підвищити, хоча б у прифронтових областях – Рада суддів України

Особливо підвищення розміру суддівської винагороди потребують судді судів першої інстанції.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України повідомила про необхідність підвищення розміру суддівської винагороди, особливо для суддів судів першої інстанції.

Як зазначив на нараді 30 липня за участю народних депутатів, Міністерства фінансів та Національного агентства з питань державної служби, голова РСУ Богдан Моніч, розмір суддівської винагороди є «замороженим» з 2019 року.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає, що розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів наступного року також змінюватися не буде.

Тобто, розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів залишиться на тому ж «замороженому» рівні у 2102 грн.

В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2024 рік складає вже 3028 грн.

«З огляду на складність фінансування потреб Держави в умовах війни, першим кроком могло б бути запровадження додаткових коефіцієнтів до посадових окладів для суддів, які здійснюють правосуддя в прифронтових регіонах, таких як Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька та інші області України, які підпадають під таке визначення", - запропонував голова РСУ.

Зазначимо, що у ВККС, парламенті та РСУ раніше повідомляли, що не надто високий, станом на 2024 рік, рівень суддівської винагороди суддів судів першої інстанції (близько 63 тис. гривень) фактично є перешкодою для проведення якісних доборів і конкурсів на посади суддів, адже розмір суддівської винагороди вже не є привабливим для висококваліфікованих юристів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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