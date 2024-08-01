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Умови єОселі щодо першого внеску, ставки кредитування, типу і віку житла планують переглянути

13:55, 1 серпня 2024
Пропонується вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, а також будинки в сільській місцевості.
Умови єОселі щодо першого внеску, ставки кредитування, типу і віку житла планують переглянути
Джерело фото: ЕП
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Умови участі українців у державній іпотечній програмі єОселя мають переглянути. Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, чинні — не допомагають вирішувати житлове питання мільйонів громадян, зокрема вимушених переселенців.

За її словами, надважливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, а також будинки в сільській місцевості.

Під час публічних консультацій на тему «Сучасна та ефективна житлова політика» від українців прозвучав надзвичайно високий запит на зміни умов державної іпотечної програми єОселя — адже для більшості з них програма сьогодні майже недоступна.

«Нині за умовами програми громадянин може придбати житло здебільшого на первинному ринку: воно повинно бути збудоване не пізніше, ніж 3 роки тому. Але, як ми побачили, українці потребують можливості купувати житло там, де вони хочуть, а не лише в містах, де встигли хоч щось побудувати за останні три роки, а також треба дозволити кредитувати садибні будинки у сільській місцевості», – пояснила Шуляк.

За її словами це видно на прикладі державної програми компенсацій за пошкоджене або знищене житло єВідновлення.

«За її умовами, житловий сертифікат дає можливість придбати квартиру як на вторинному ринку, так і на первинному. Але за весь цей час відсоток угод на первинці в обмін на сертифікати єВідновлення не перевищив і 10%. Так, за умовами єВідновлення у громадян є можливість купувати житло на первинці, але вони обирають вторинний ринок саме тому, що нова домівка їм потрібна сьогодні, а не через кілька років», – акцентувала Олена Шуляк.

Враховуючи це, зазначила вона, сьогодні потрібно підвищити вік житла, яке можна купувати, використовуючи можливості єОселі, — запровадити можливість купувати житло не старше 15 років, замість 3 років, як зараз. Якщо лишити цю норму без змін, то з пропозиції випадає фактично вся житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум

Річ у тім, зауважила Шуляк, що переселенці з районів, які або тимчасово окуповані, або де нині ведуться бойові дії, далеко не завжди обирають для нової домівки Київ або інші великі міста, де нового житла дійсно багато. В інших регіонах житла, вік якого перевищує 3 роки, може бути не так багато. До того ж таке житло зазвичай дорожче. Більше того, наголосила народна депутатка, надзвичайно високий відсоток громадян, які прагнуть придбати не квартиру, а приватний будинок. Згідно з чинними умовами програми єОселя, це неможливо, тож цю норму потрібно скоригувати.

Ще одна необхідна зміна — зменшення для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою єОселя, вважає Шуляк.

На сьогодні кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%. При цьому перший внесок нині має становити 20% вартості житла, що є подекуди непідйомною для них умовою.

«Це, відповідно, суттєво бʼє по ефективності програми: потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску — до 15%», - підклеслює депутатка.

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