У США суд дозволив Техасу залишити загородження на річці, по якій проходить кордон з Мексикою

Суд дозволив залишити 300-метровий плавучий бар'єр на річці Ріо-Гранде.

Техас може залишити 300-метровий плавучий бар'єр на річці Ріо-Гранде, встановлений для запобігання незаконним перетинам кордону з боку Мексики. Таке рішення ухвалив федеральний апеляційний суд, відхиливши позов адміністрації президента Джо Байдена, повідомляє «Голос Америки».

5-й окружний апеляційний суд у Новому Орлеані скасував попередню судову заборону суду нижньої інстанції, що вимагає від влади Техасу пересунути буї, які вони встановили на мілководній ділянці річки.

Як стверджує агентство Reuters, ухвала є перемогою для республіканців у Техасі. Адміністрація Байдена у свою чергу заявила, що дії штату є незаконним вторгненням у повноваження федеральної влади щодо визначення імміграційної політики.

Окружний суддя Девід Езра у квітні наказав Техасу перенести загородження на американську сторону річки на час розгляду позову адміністрації. У позовній заяві стверджується, що Техас порушив природоохоронне законодавство, яке потребує дозволу федеральної влади на будівництво перешкод у судноплавних водах. Згідно з судовими документами, пороми та деякі судна курсують уздовж ділянки річки, де встановлені загородження.

Проте 5-й окружний суд ухвалив, що суд нижчої інстанції помилився у припущенні, що ця ділянка є судноплавною.

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