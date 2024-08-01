Практика судів
  1. У світі

У США суд дозволив Техасу залишити загородження на річці, по якій проходить кордон з Мексикою

13:38, 1 серпня 2024
Суд дозволив залишити 300-метровий плавучий бар'єр на річці Ріо-Гранде.
У США суд дозволив Техасу залишити загородження на річці, по якій проходить кордон з Мексикою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Техас може залишити 300-метровий плавучий бар'єр на річці Ріо-Гранде, встановлений для запобігання незаконним перетинам кордону з боку Мексики. Таке рішення ухвалив федеральний апеляційний суд, відхиливши позов адміністрації президента Джо Байдена, повідомляє «Голос Америки».

5-й окружний апеляційний суд у Новому Орлеані скасував попередню судову заборону суду нижньої інстанції, що вимагає від влади Техасу пересунути буї, які вони встановили на мілководній ділянці річки.

Як стверджує агентство Reuters, ухвала є перемогою для республіканців у Техасі. Адміністрація Байдена у свою чергу заявила, що дії штату є незаконним вторгненням у повноваження федеральної влади щодо визначення імміграційної політики.

Окружний суддя Девід Езра у квітні наказав Техасу перенести загородження на американську сторону річки на час розгляду позову адміністрації. У позовній заяві стверджується, що Техас порушив природоохоронне законодавство, яке потребує дозволу федеральної влади на будівництво перешкод у судноплавних водах. Згідно з судовими документами, пороми та деякі судна курсують уздовж ділянки річки, де встановлені загородження.

Проте 5-й окружний суд ухвалив, що суд нижчої інстанції помилився у припущенні, що ця ділянка є судноплавною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати

Середня зарплата в Україні зросла через міграцію і мобілізацію, але вона все одно не зрівняється із зарплатами у деяких держорганах, де керівник структурного підрозділу чи помічник отримує близько 100 тисяч грн.

Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим

Під час зустрічі з бізнесом, на якій обговорювалося підвищення податків, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив критичну необхідність пошуку 500 млрд на оборону.

РСУ пропонує прив'язати зарплату працівників апаратів судів до розміру суддівської винагороди

Встановлення посадового окладу працівників апаратів судів у відсотковому розмірі до суддівської винагороди підвищить розмір зарплати в апаратах судів.

На зарплати держслужбовцям, ДСНС і соціальні видатки – у Мінфіні повідомили, куди підуть $3,9 млрд допомоги від США

Перший транш з пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який Джо Байден підписав ще навесні, нарешті надійде до України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду