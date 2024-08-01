В США суд разрешил Техасу оставить заграждение на реке, по которой проходит граница с Мексикой

Суд разрешил оставить 300-метровый плавучий барьер на реке Рио-Гранде.

Техас может оставить 300-метровый плавучий барьер на реке Рио-Гранде, установленный для предотвращения незаконных пересечений границы со стороны Мексики. Такое решение принял федеральный апелляционный суд, отклонив иск администрации президента Джо Байдена, передает «Голос Америки».

5-й окружной апелляционный суд в Новом Орлеане отменил предварительный судебный запрет суда нижней инстанции, требующий от властей Техаса передвинуть буи, которые они установили на мелководном участке реки.

Как утверждает агентство Reuters, постановление является победой для республиканцев в Техасе. Администрация Байдена в свою очередь заявила, что действия штата являются незаконным вторжением в полномочия федеральных властей по определению иммиграционной политики.

Окружной судья Дэвид Эзра в апреле предписал Техасу перенести заграждение на американскую сторону реки на время рассмотрения иска администрации. В исковом заявлении утверждается, что Техас нарушил природоохранное законодательство, требующее разрешения федеральных властей на строительство препятствий в судоходных водах. Согласно судебным документам, паромы и некоторые суда курсируют вдоль участка реки, где установлены заграждения.

Однако 5-й окружной суд постановил, что суд низшей инстанции ошибся в предположении, что этот участок является судоходным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.