Мужчина угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом: что решил суд

Мужчина, увидев сотрудников ТЦК, сначала начал убегать, а когда понял, что его догоняют, то достал канцелярский нож.

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который в ходе конфликта угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом.

Как говорится в материалах дела № 686/14777/24 (производство № 3/686/5071/24), подозреваемый гулял по улице, но заметил, как к нему приблизилась машина, а вышедшие из нее люди стали бежать в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, он стал убегать, а когда понял, что его догоняют, то достал канцелярский нож, чтобы продемонстрировать желание отбиваться.

Впоследствии на место инцидента прибыли полицейские, после чего мужчина положил нож на землю и был задержан.

Эти обстоятельства в судебном заседании полностью подтвердила свидетельница и сам потерпевший, один из сотрудников ТЦК, который дополнительно сообщил, что представиться не успел, ведь мужчина сразу же начал убегать.

На основе выясненных данных судья Хмельницкого горрайонного суда постановил, что в соответствии со ст.247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при отсутствии происшествия и составе административного правонарушения.

Кроме того, руководствуясь ст.ст. 283,284 КУоАП суд постановил, что производство по делу в отношении мужчины «по ст. 173 КУоАП закрыть из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения».

«Постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем в Хмельницкий апелляционный суд через Хмельницкий горрайонный суд в течение 10 дней дня его вынесения», - говорится в тексте решения.

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