Членов группы обвиняют в легализации доходов от секонд-хенда на временно оккупированной Луганщине

Члены организованной группы обвиняются в финансировании терроризма через продажу секонд-хенда.

Четырем членам организованной группы предъявлено обвинение в легализации доходов, полученных от торговли секонд-хендом на территории временно оккупированной Луганской области, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, закупали секонд-хенд у предпринимателей на подконтрольной Украине территории. Далее товары транспортировали через страны Европы на временно оккупированную территорию Луганской области, так называемую «луганскую народную республику» (ЛНР). Один из участников группы был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в незаконно созданных оккупационных органах власти и продавал вещи через сеть собственных магазинов.

Полученные от незаконной хозяйственной деятельности средства подозреваемые конвертировали в криптовалюту, а затем обменивали на гривны в Киеве.

Обвинительный акт в отношении четырех человек направлен в суд. Их обвиняют в ведении хозяйственной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и незаконными органами власти на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), а также в легализации доходов, полученных от этой преступной деятельности, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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