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Психологическая поддержка ветеранов: запланировано открытие 30 центров ментального здоровья

18:16, 1 августа 2024
Государство планирует приблизить услуги психологической помощи к людям.
Психологическая поддержка ветеранов: запланировано открытие 30 центров ментального здоровья
Источник фото: Михаил Радуцкий
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В Украине в этом году запланировано открытие 30 центров ментального здоровья для психологической поддержки ветеранов и гражданских. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, данные последних опросов показали, что только треть военных говорит, что обратилась бы к психологу. В ответах защитников прослеживается определенная тенденция: предупреждение, что психологическая помощь – это проявление слабости.

В то же время, в ответах опроса военные говорили, что больше доверяют психологам с боевым опытом, по принципу «равный равному». Еще один важный аспект – комплексность оказания помощи. Военные хотят, чтобы психологическая поддержка охватывала и его близких. Важно, чтобы семья овладела навыками самопомощи вместе, а родные знали, как поддержать близкого человека, защищающего страну на фронте.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», внедрение которой продолжается по инициативе первой леди Елены Зеленской, разработан комплекс мер по оказанию психологической помощи украинцам. Главная цель программы – приблизить помощь к пациенту. Для этого более 12 тыс. семейных врачей и педиатров прошли курсы mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), чтобы оказывать психологическую помощь пациентам.

Как результат, отметил глава комитета, в прошлом году 135 тыс. пациентов получили соответствующую психологическую помощь, а более 70% коммунальных учреждений имеют договоры о предоставлении услуг по ментальному здоровью на «первичке».

Следовательно, сообщил Радуцкий, на этот год запланировано создание, по меньшей мере, 30 центров ментального здоровья в кластерных больницах.

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