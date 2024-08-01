Психологічна підтримка ветеранів: заплановано відкриття 30 центрів ментального здоров’я

Держава планує наблизити послуги з психологічної допомоги до людей.

Джерело фото: Михайло Радуцький

В Україні на цей рік заплановано відкриття 30 центрів ментального здоров’я для психологічної підтримки ветеранів та цивільних. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, дані останніх опитувань показали, що лише третина військових каже, що звернулася б до психолога. У відповідях захисників простежується певна тенденція: упередження, що психологічна допомога – це прояв слабкості.

Водночас, у відповідях опитування військові говорили, що більше довіряють психологам із бойовим досвідом, за принципом «рівний рівному». Ще один важливий аспект – комплексність надання допомоги. Військові хочуть, щоб психологічна підтримка охоплювала і його близьких. Важливо, щоб родина опанувала навички самодопомоги разом, а рідні знали, як підтримати близьку людину, що захищає країну на фронті.

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», впровадження якої триває за ініціативи першої леді Олени Зеленської, розроблений комплекс заходів для надання психологічної допомоги українцям. Головна мета програми – наблизити допомогу до пацієнта. Для цього понад 12 тис. сімейних лікарів та педіатрів пройшли курси mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), щоб надавати психологічну допомогу пацієнтам.

Як результат, зазначив очільник комітету, минулого року 135 тис. пацієнтів отримали відповідну психологічну допомогу, а понад 70% комунальних закладів мають договори щодо надання послуг з ментального здоров’я на «первинці».

Відтак, повідомив Радуцький, на цей рік заплановано створення, щонайменше, 30 центрів ментального здоров’я у кластерних лікарнях.

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