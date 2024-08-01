В якому розмірі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності ветеранам війни: роз’яснення

У разі тимчасової непрацездатності застрахованим особам, які є ветеранами війни, постраждалими учасниками Революції Гідності чи членами родин загиблих (померлих) ветеранів війни, виплачується допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати.

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області пояснює, в якому розмірі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності ветеранам війни.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які є ветеранами війни, постраждалими учасниками Революції Гідності та членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зазначимо, що згідно зі ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать:

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

учасники війни.

При визначенні кола осіб, які мають пільгу 100% середньої заробітної плати (доходу), до пільговиків відносять учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни на підставі відповідних копій посвідчень таких осіб, згідно з нормами Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

При нарахуванні допомоги пільга може бути застосована страхувальником за наявності відповідного посвідчення у застрахованої особи.

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