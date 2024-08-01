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Десятки чоловіків щодня не можуть перетнути кордон України через відсутність військово-облікових документів

11:01, 1 серпня 2024
Близько 20 чоловіків щодня, а іноді й до 100 отримують відмову в перетині кордону через відсутність військових документів.
Десятки чоловіків щодня не можуть перетнути кордон України через відсутність військово-облікових документів
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Щодня через відсутність військово-облікових документів від 15 до 20 осіб отримують відмову в перетині кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Відсутність військово-облікового документа при перебуванні у пункті пропуску і намаганні виїхати з України - це відмова у перетині кордону. Загалом з 17 числа була найбільша кількість відмов через відсутність військово-облікових документів у чоловіків. Це на рівні 87 осіб. В подальшому цей показник падав, і за останні дні він тримається на рівні 15-20 осіб, які отримують відмову через відсутність військово-облікових документів», - зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, більшість військовозобов'язаних громадян мають необхідні документи для перетину кордону, що свідчить про свідомий підхід до виконання вимог.

Щодня кордон перетинають близько 120 тисяч осіб. За останню добу 60 тисяч людей виїхали з України, а стільки ж повернулися. У вихідні дні пасажиропотік досягає 130-140 тисяч осіб на добу.

Демченко також зазначив, що в червні більшість перетинів кордону здійснювалися на виїзд з України через початок літнього сезону, тоді як у липні переважає пасажиропотік на в'їзд, коли люди повертаються з відпусток.

«Кілька днів тому пасажиропотік на вʼїзд в Україну був більшим майже на 15 тисяч осіб», - додав речник ДПСУ. Зазвичай, черги на кордоні виникають у четвер, п'ятницю та першу половину суботи, коли збільшується кількість прибуттів.

Основна категорія подорожуючих - жінки, діти та люди похилого віку.

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