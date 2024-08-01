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Десятки мужчин ежедневно не могут пересечь границу Украины из-за отсутствия военно-учетных документов

11:01, 1 августа 2024
Около 20 мужчин ежедневно, а иногда и до 100 получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия военных документов.
Десятки мужчин ежедневно не могут пересечь границу Украины из-за отсутствия военно-учетных документов
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Ежедневно из-за отсутствия военно-учетных документов от 15 до 20 человек получают отказ в пересечении границы. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона «Единые новости».

«Отсутствие военно-учетного документа при пребывании в пункте пропуска и попытке выехать из Украины - это отказ в пересечении границы. Всего с 17 числа было наибольшее количество отказов из-за отсутствия военно-учетных документов у мужчин. Это на уровне 87 человек. В дальнейшем этот показатель падал, и за последние дни он держится на уровне 15-20 человек, которые получают отказ из-за отсутствия военно-учетных документов», - отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, большинство военнообязанных граждан имеют необходимые документы для пересечения границы, что свидетельствует о сознательном подходе к выполнению требований.

Ежедневно границу пересекают около 120 тысяч человек. За последние сутки 60 тысяч человек выехали из Украины, а столько же вернулись. В выходные дни пассажиропоток достигает 130-140 тысяч человек в сутки.

Демченко также отметил, что в июне большинство пересечений границы осуществлялись на выезд из Украины из-за начала летнего сезона, тогда как в июле преобладает пассажиропоток на въезд, когда люди возвращаются из отпусков.

«Несколько дней назад пассажиропоток на въезд в Украину был больше почти на 15 тысяч человек», - добавил спикер ГПСУ. Обычно очереди на границе возникают в четверг, пятницу и первую половину субботы, когда увеличивается количество прибывающих.

Основная категория путешествующих - женщины, дети и пожилые люди.

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