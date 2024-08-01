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Житель Волыни среди подростков распространял непристойные фотографии детей, но на суде заявил, что это делал искусственный интеллект: как его наказали

15:25, 1 августа 2024
В пользу потерпевшей девочки-подростка 66-летний обвиняемый должен выплатить 50 тысяч морального ущерба.
Житель Волыни среди подростков распространял непристойные фотографии детей, но на суде заявил, что это делал искусственный интеллект: как его наказали
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Приговором местного суда Волынской области 66-летний житель Волыни признан виновным в распространении среди несовершеннолетних изображений интимного характера с участием детей, совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Ровенский апелляционный суд отказал защитнику обвиняемого в удовлетворении апелляционной жалобы об отмене приговора и закрытии уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд апелляционной инстанции, пересматривая апелляционную жалобу, поданную защитником обвиняемого на приговор местного суда, которым житель Волыни обвинен в совершении умышленных уголовных правонарушений против общественного порядка и нравственности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, а также в совершении уголовного преступления. и половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, пришел к выводу об оставлении обжалуемого приговора суда без изменений по причинам.

Органом досудебного расследования и суда установлено, что обвиняемый осенью 2020 года через социальную сеть Instagram и через приложение для смартфонов Viber неоднократно распространял среди несовершеннолетних обнаженные фотографии с участием детей.

Кроме того, 15-летней лицеистке, признанной потерпевшей по делу, он передавал свертки, в одном из которых был мобильный телефон с сим-картой, на номер которой пенсионер присылал фотографии с обнаженными детьми, в другом — содержалась интимная игрушка.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого и в его автомобиле правоохранители изъяли несколько десятков интимных игрушек, многочисленные флеш-накопители, компьютерную технику, держатели для сим-карт, оптические диски, мобильные телефоны, банковские карты, паспорт гражданина Англии по имени обвиняемого, металлические предметы, похожие на пистолеты разных марок, среди которых и МР-654К 4,5 mm и револьвер, печати и дипломы Вашингтонского университета и т.д.

По постановлению следователя судьи местного суда на изъятые вещи был наложен арест, а постановлением следователя — они признаны вещественными доказательствами.

В материалах дела, кроме того, содержится заключение судебно-психиатрического эксперта, указавшего на определенные психические расстройства у обвиняемого, и отметил, что они не нуждаются в применении принудительных мер медицинского характера.

Суду также известно, что обвиняемый вину не признал, не раскаялся и утверждал, что изображения, содержащие детскую порнографию, присылал потерпевшей и другим несовершеннолетним разработанный искусственный интеллект (робот) без его ведома и без его контроля.

Учитывая все обстоятельства, показания свидетелей и позицию прокурора, который настаивал на виновности обвиняемого, Ровенский апелляционный суд оставил приговор суда предыдущей инстанции без изменений, а апелляционную жалобу защитника обвиняемого без удовлетворения.

66-летний волынян не только 7 лет проведет в тюрьме, ему еще и придется заплатить в пользу потерпевшего 50 000 нанесенного морального ущерба.

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