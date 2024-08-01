В Дарницком районе в Киеве вместо фонарей установили огнетушители: фото

Вместо фонарей установили огнетушители и пожарные гидранты, которые подсвечивают улицы.

Источник фото: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация / Facebook

В Дарницком районе обустроили аллею с огнетушителями вместо фонарей.

Об этом сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация.

«Что делает эту аллею такой особенной? Все просто: обычные огнетушители и пожарные гидранты не просто напоминают о важности безопасности, но и стали частью уличного освещения», - сказано в сообщении.

Источник фото: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация / Facebook

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