Организовали схему переправки уклонистов за пределы Украины: в Сумской области разоблачили 4 человека

С каждого желающего уехать за пределы государства подозреваемые получали 5-12 тысяч долларов.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые по предварительному сговору организовали незаконную переправку уклонистов через государственную границу Украины.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, 57-летний житель г. Лебедин Сумского района на период действия правового режима военного положения организовал схему переправки военнообязанных за границу, привлекая к противоправной деятельности двух жителей Сумщины и еще одного мужчину из г. Киева.

В частности, участники группы подыскивали желающих выехать за пределы Украины, сопровождали их в определенное место, обеспечивали жильем и переправляли на территорию Венгрии вне установленных пунктов пропуска.

«Таким образом подозреваемые переправили 4 человека за пределы страны. Более того, они уже организовали все условия для пересечения государственной границы пятому уклонисту, однако их действия были прекращены правоохранителями 25 июля 2024 года», - сообщили в прокуратуре.

С каждого желающего уехать за пределы государства подозреваемые получали от 5 тысяч долларов США до 12 тысяч долларов США.

Во время задержания у фигурантов уголовного производства проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, 16 тыс. 800 долларов США, 2 автомобиля, 3 штык-ножа, предмет, похожий на пистолет, 8 патронов к нему и предмет, похожий на самодельное ружье.

Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 242 тыс. грн, 211 тыс. грн и 154 тыс грн соответственно. Их третий подельник находится под домашним арестом.

Также проверяется причастность других лиц к указанному преступлению.

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