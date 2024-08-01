Белый дом не комментирует поставку истребителей F-16 Украине

Представитель Совета нацбезопасности отказался подтвердить доставку истребителей F-16 в Украину.

Источник фото: ТСН

Во время брифинга представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить информацию о доставке в Украину первых истребителей F-16 от западных партнеров.

На вопрос журналистов, может ли он подтвердить сообщения СМИ о поставке истребителей, Кирби ответил: «Вам нужно говорить с украинцами. Я, конечно, не буду говорить о возможностях вооружения. Я лишь хочу напомнить, что как мы говорили ранее, и говорили это на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продвигается вперед. Мы говорили, что самолеты будут готовы к операциям до конца лета. Нет причин в этом сомневаться».

Ранее СМИ писали, что Украина получила первую партию американских истребителей F-16. Хотя официальный представитель США сообщил, что доставка истребителей завершена.

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