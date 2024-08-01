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Білий дім не коментує поставку винищувачів F-16 Україні

12:28, 1 серпня 2024
Представник Ради нацбезпеки відмовився підтвердити доставку винищувачів F-16 в Україну.
Білий дім не коментує поставку винищувачів F-16 Україні
Джерело фото: ТСН
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Під час брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився підтвердити інформацію про доставку в Україну перших винищувачів F-16 від західних партнерів.

На запитання журналістів, чи може він підтвердити повідомлення ЗМІ про поставку винищувачів, Кірбі відповів: «Вам потрібно говорити з українцями. Я, звичайно, не буду говорити про можливості озброєння. Я лише хочу нагадати, що як ми говорили раніше, і говорили це на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Ми говорили, що літаки будуть готові до операцій до кінця літа. Немає причин у цьому сумніватися».

Раніше ЗМІ писали, що Україна отримала першу партію американських винищувачів F-16. Хоча офіційний представник США повідомив, що доставку винищувачів завершено.

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