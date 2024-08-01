Населенню Херсонщини також планують постачати гуманітарний скраплений газ в балонах

Експериментальний проєкту із забезпечення скрапленим газом вразливих категорій населення передали до Секретаріату КМУ.

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На спеціальних нарадах продовжують обговорювати експериментальний проєкту із забезпечення скрапленим газом населення прифронтових територій. Якщо раніше йшлося про постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення, що проживає на прифронтових територіях Харківщини, Сумщини та Донеччини, то під час чергової наради було підтримано пропозицію Херсонської ОВА включити і Херсонщину у список. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Також на нараді обговорили стан погодження із зацікавленими органами доопрацьованого проєкту постанови й розглянули технічні аспекти його реалізації.

В тому числі розглянули питання залучення міжнародних партнерів у частині постачання обладнання, яке дасть змогу забезпечити операції зі скрапленим газом при реалізації експериментального проєкту.

Розробку експериментального проєкту здійснює Міненергетики спільно з Мінреінтеграції та іншими зацікавленими міністерствами й відомствами.

Наразі проєкт переданий до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду Урядом.

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