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Оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи: у Мін’юсті нагадали особливості

10:26, 1 серпня 2024
Процедура повідомлення Міністерства юстиції як держателя Єдиного державного реєстру визначена Порядком повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями.
Оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи: у Мін’юсті нагадали особливості
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Міністерство юстиції України нагадало особливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Так, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) зобов’язує юридичних осіб мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) або його відсутність та структуру власності, а також подавати інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755).

Також Закон № 361 передбачає обов’язок юридичних осіб підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані.

Статтею 51 Закону № 361 встановлено, що у разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ та/або структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі) такий орган, суб’єкт або особа протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру.

У свою чергу статтею 8 Закону № 361 СПФМ зобов’язано повідомляти в порядку, встановленому Мін’юстом, держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або про структуру власності такого клієнта, що міститься в Єдиному державному реєстрі) - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.

Держателем Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру.

Процедура повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру визначена Порядком повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи (наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5) (далі – Порядок повідомлення).

Наказом Мін’юсту від 18.03.2024 № 727/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5» відтерміновано впровадження Порядку повідомлення до 1 вересня 2024 року.

Акцентуємо увагу на тому, що після набрання чинності наказом Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5, на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України буде створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи», у якій будуть розміщені передбачені пунктом 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.

Наголошуємо, що притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені частиною четвертою статті 35 Закону № 755, здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).

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