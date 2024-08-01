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Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка страждала на стійкий психічний розлад: рішення суду

10:08, 1 серпня 2024
До жінки, яка викрала велосипед, суд застосував примусові заходи медичного характеру.
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка страждала на стійкий психічний розлад: рішення суду
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Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області зазначив, особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення страждала на стійкий психічний розлад, не підлягає кримінальній відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, мешканка міста Баранівки побачила на стоянці поблизу Центру надання адміністративних послуг велосипед, який був пристебнутий тросовим замком, та шляхом підбору ключа, відімкнула замок, після чого викрала велосипед, вартістю 3201,67 грн.

Судом встановлено, що жінка на момент вчинення кримінального правопорушення страждала на стійкий психічний розлад.

Згідно з частини 2 статті 19 Кримінального кодексу України не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

Врахувавши всі обставини справи, суд вирішив застосувати до громадянки примусові заходи медичного характеру у вигляді її госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом та роз’яснити, що зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється, якщо особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння у стані неосудності, видужала або якщо внаслідок змін у стані здоров’я відпала потреба в раніше застосованих заходах медичного характеру.

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