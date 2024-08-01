Подлежит ли уголовной ответственности лицо, страдающее стойким психическим расстройством: решение суда

К женщине, которая украла велосипед, суд применил принудительные меры медицинского характера.

Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области отметил, лицо, которое на момент совершения уголовного правонарушения страдала стойким психическим расстройством, не подлежит уголовной ответственности.

Как говориться в материалах уголовного производства, жительница города Барановки увидела на стоянке вблизи Центра предоставления административных услуг велосипед, пристегнутый тросовым замком, и путем подбора ключа, открыла замок, после чего украла велосипед, стоимостью 3201,67 грн.

Судом установлено, что женщина на момент совершения уголовного правонарушения страдала стойким психическим расстройством.

Согласно части 2 статьи 19 Уголовного кодекса Украины не подлежит уголовной ответственности лицо, которое при совершении общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать свои действия (бездействие) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства психической деятельности, или иного болезненного состояния психики.

Учитывая все обстоятельства дела, суд решил применить к гражданке принудительные меры медицинского характера в виде ее госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением и разъяснить, что изменение или прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется, если лицо, совершившее общественно-опасное деяние состоянии невменяемости, поправившейся или если вследствие изменений в состоянии здоровья отпала потребность в ранее применявшихся мерах медицинского характера.

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