ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера ХАМАС

Давление западных дипломатов на Иран происходит на фоне роста опасений по поводу более широкого регионального конфликта, ведь Тегеран и «Хезболла» обещают отомстить.

Дипломаты Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза провели срочные переговоры, пытаясь предотвратить угрозу масштабной региональной войны на Ближнем Востоке. Об этом утверждает издание Financial Times.

Отмечается, что поводом к переговорам стала ликвидация лидеров исламских движений «Хезболла» и ХАМАС в результате авиаударов Израиля в Бейруте и Тегеране.

Давление западных дипломатов происходит на фоне роста опасений по поводу более широкого регионального конфликта, ведь Иран и «Хезболла» обещают отомстить за эти нападения.

Официальные лица заявили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать, либо провести символические действия после того, как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейшие операции.

«Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это», - сказал один из западных дипломатов, участвовавший в обсуждении.

По словам бывшего старшего офицера разведки, а ныне директора Инициативы по безопасности на Ближнем Востоке им. Скоукрофт Атлантического Совета Джонатана Паникоффа, возможность Вашингтона влиять на события, скорее всего, будет достаточно ограниченной.

«В ближайшей перспективе реакция Ирана, «Хезболлы» и ХАМАСа на смерть Шукра и Гании повысит вероятность региональной войны или возвращение к атакам «око за око», - сказал он.

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