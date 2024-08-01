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ЄС та США провели переговори, щоб не допустити війни на Близькому Сході через вбивство лідера ХАМАС

09:32, 1 серпня 2024
Тиск західних дипломатів на Іран відбувається на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, адже Тегеран та «Хезболла» обіцяють помститися.
ЄС та США провели переговори, щоб не допустити війни на Близькому Сході через вбивство лідера ХАМАС
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Дипломати Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу провели термінові переговори, намагаючись відвернути загрозу масштабної регіональної війни на Близькому Сході. Про це стверджує видання Financial Times.

Зазначається, що приводом для перемовин стала ліквідація лідерів ісламських рухів «Хезболла» і ХАМАС внаслідок авіаударів Ізраїлю у Бейруті й Тегерані.

Тиск західних дипломатів відбувається на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, адже Іран та «Хезболла» обіцяють помститися за ці напади.

Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або провести символічні дії, після того, як ізраїльські дипломати повідомили західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

«З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав і стримував це», - сказав один із західних дипломатів, який брав участь в обговоренні.

За словами колишнього старшого офіцеру розвідки, а нині директора Ініціативи з безпеки на Близькому Сході ім. Скоукрофта Атлантичної Ради Джонатана Панікоффа, можливість Вашингтона впливати на події, скоріш за все, буде досить обмеженою.

«У найближчій перспективі реакція Ірану, «Хезболли» й ХАМАСу на смерть Шукра і Ганії підвищить ймовірність регіональної війни або повернення до атак «око за око», - сказав він.

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