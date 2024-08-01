1 серпня: яке сьогодні свято та головні події

1 серпня в Україні і світі святкують День всесвітнього павутиння та День працівника технічної підтримки.

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У четвер, 1 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 серпня в Україні і світі святкують День всесвітнього павутиння. Всесвітнє свято, яке відзначається щороку 1 серпня. Цей день присвячений Інтернету та перегляду веб-сторінок, діяльності, завдяки якій весь світ знаходиться на кінчиках ваших пальців, а багатство знань — біля ваших ніг.

А ще 1 серпня Міжнародний день клоуна. Міжнародний день клоуна був започаткований для вшанування першої визнаної групи організованих клоунів. Клоуни — це артисти, які використовують різні комедійні прийоми, щоб розважати публіку. Їхня робота вимагає унікального поєднання творчих здібностей, винахідливості та енергії.

А ще 1 серпня День інкасатора в Україні. Він був заснований на честь відкриття першого підрозділу інкасації в Державному банку 1939 року. Відтоді професія інкасатора стала однією з найнебезпечніших та найвідповідальніших.

1 серпня святкують Універсальний День народження вихованців в притулках для тварин. Основна мета цього дня — привернути увагу до проблем тварин, які опинилися в притулках через безвідповідальність, невігластво або жорстокість людей. Це також нагода підвищити обізнаність про важливість стерилізації собак та кішок, щоб контролювати їх чисельність.

Також 1 серпня День подруги. День подруги був започаткований у США як спосіб відзначити важливість жіночої дружби. Це свято нагадує нам, що навіть якщо немає романтичних стосунків, у нас завжди є подруги, які підтримують і розуміють.

А ще 1 серпня День працівника технічної підтримки. Основна мета цього дня — привернути увагу до важливої та часто недооціненої праці працівників технічної підтримки. Вони завжди залишаються у тіні, але їхня робота є критично важливою для забезпечення безперебійної роботи технологій.

1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про рак легенів, який є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших форм раку. Основна мета цього дня — привернути увагу до проблеми раку легенів, сприяти ранній діагностиці та підтримувати дослідження, спрямовані на пошук ефективних методів лікування. Рак легенів часто виявляється на пізніх стадіях, коли лікування є менш ефективним, тому важливо підвищувати обізнаність про симптоми та необхідність регулярних медичних обстежень.

Також 1 серпня святкують Міжнародний день «чайлдфрі». Це свято було започатковане 1973 року в США Національним альянсом за необов’язкове батьківство (National Alliance for Optional Parenthood), який тоді називався Національною організацією небатьків (National Organization for Non-Parents). Цей день спрямований на відзначення людей, які свідомо вирішили не мати дітей, і сприяння прийняттю вибору чайлдфрі. Він також є днем святкування для тих пар, які зіткнулися з критикою та насмішками через своє рішення бути бездітними за власним вибором.

А ще 1 серпня Всесвітній день скаутської хустки. Цього дня усі активні та колишні скаути світу носять свої скаутські хустки, щоб показати свою належність до скаутського руху та підтримку його принципів. Скаутський рух був започаткований Робертом Баден-Пауеллом 1907 року, коли він організував перший експериментальний табір на острові Браунсі у Великій Британії. Скаутська хустка стала символом цього руху, який швидко поширився по всьому світу.

1 серпня День пам’яті жертв Першої світової війни. Цей день був заснований 1919 року британським королем Георгом V на честь підписання перемир’я між державами Антанти та Німеччиною, яке відбулося 11 листопада 1918 року.

Також 1 серпня Міжнародний тиждень собак-поводирів. Перші згадки про собак-поводирів датуються 79 роком нашої ери, коли їхні зображення були знайдені у Помпеях. Систематичне дресирування собак як компаньйонів для людей, які втратили зір, було впроваджено в Німеччині після Першої світової війни. Від того часу школи для собак-поводирів почали з’являтися в інших країнах світу.

Яке сьогодні церковне свято

1 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Макавейських. Святі мученики Макавейські — це сім братів: Авим, Антонін, Гурій, Елеазар, Евсевон, Алім і Маркелл, їхня мати Соломонія та їхній вчитель Єлеазар. Вони жили у II столітті до нашої ери в Юдеї під час правління сирійського царя Антіоха Епіфана.

Календар важливих подій за 1 серпня:

30 рік до н. е. — флот римського полководця Октавіана входить до Александрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;

23 рік — римського воєначальника Юлія Цезаря Друза, сина імператора Тіберія, отруює його дружина Лавілла;

1192 рік — армія Річарда Левове Серце висаджується в районі Яффи та завдає поразки військам Саладина;

1492 рік — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої визволяють невільників;

1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1780 рік — Швеція оголошує про свій постійний нейтралітет;

1838 рік — рабство забороняють у переважній більшості колоній Британської імперії;

1924 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновують українське товариство «Просвіта»;

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримує назву «Запоріжжя», піднімають Військово-морський прапор України;

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