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Винищувачі F-16 вже в Україні, — глава МЗС Литви Ландсбергіс

09:14, 1 серпня 2024
Україна отримала першу партію літаків F-16.
Винищувачі F-16 вже в Україні, — глава МЗС Литви Ландсбергіс
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Україна вже отримала першу партію винищувачів F-16. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою», - йдеться в публікації Ландсбергіса.

Крім того, офіційний представник США у коментарі Reuters повідомив, що доставку винищувачів завершено.

Раніше ЗМІ писали, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від США.

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