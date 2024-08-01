Истребители F-16 уже в Украине, — глава МИД Литвы Ландсбергис

Украина получила первую партию самолетов F-16.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Украина уже получила первую партию истребителей F-16. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», – говорится в публикации Ландсбергиса.

Кроме того, официальный представитель США в комментарии Reuters сообщил, что доставка истребителей завершена.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получила первую партию истребителей F-16 от США.

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