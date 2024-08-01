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«Динамо» повторно разбило «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов

08:56, 1 августа 2024
Следующим соперником украинской команды в квалификации станет шотландский «Рейнджерс».
«Динамо» повторно разбило «Партизан» в квалификации Лиги чемпионов
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В среду, 31 июля, киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра в Белграде завершилась со счетом 0:3 в пользу украинской команды.

Голами отличились Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.

Напомним, в первом матче «Динамо» уничтожило «Партизан» со счетом 6:2. Таким образом, по сумме двух поединков киевляне разбили вице-чемпиона Сербии со счетом 9:2.

В третьем раунде отбора Лиги чемпионов соперником «Динамо» станет шотландский «Рейнджерс». Первая игра пройдет 6 августа, а ответный матч – 13 августа.

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