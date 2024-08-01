Журналиста WSJ Гершковича, приговоренного в рф к 16 годам колонии, освободили — СМИ

На днях Эван Гершкович может вернуться в США.

Фото: voanews.com

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Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича освободили из заключения в рф. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В источнике отмечают, что сегодня-завтра Гершкович вернется в США.

Добавим, что на днях словенский телеканал N1 ​​анонсировал подготовку большого обмена заключенными между США, Германией и россией и Беларусью.

Одним из кандидатов на обмен был именно Эван Гершкович.

Напомним, американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович приговорен в россии к 16 годам колонии по делу о «шпионаже». Он не признал вину. Дело Гершковича рассматривали в закрытом режиме.

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